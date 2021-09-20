Шипулин победил на выборах в Государственную Думу по Серовскому одномандатному округу
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Бывший российский биатлонист Антон Шипулин победил на выборах в Госдуму в Серовском одномандатном округе №174 Свердловской области по итогам обработки 100% протоколов, сообщает ТАСС. Шипулин представляет партию «Единая Россия».
Шипулин набрал 40,63% голосов, кандидат от КПРФ Габбас Даутов — 20,28%, а представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексей Коровкин — 12,24%.
34-летний Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов в сезоне—2014/2015. Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года, а с сентября 2019 года Антон является депутатом Госдумы РФ.
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