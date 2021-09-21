Башкиров: Логинов покинул расположение сборной в связи со скорым пополнением в семье

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров, в группе которого готовится к олимпийскому сезону-2021/2022 Александр Логинов, раскрыл подробности отказа подопечного от участия в чемпионате России по летнему биатлону.

«Александр по семейным обстоятельствам в связи со скорым пополнением в семье покинул расположение сборной. Вопрос по его дальнейшему участию в чемпионате России открыт. О дальнейших стартах пока сказать сложно. Он прошёл определённый этап подготовки, это всё равно срез для того, чтобы посмотреть, в каком направлении мы движемся. Второй вопрос – семейные обстоятельства. В этом ничего критичного нет, нормальная ситуация. Мы можем дать ему время побыть с семьёй, если такой вопрос возникнет. Также может быть возможность, что он приедет. Всё решим. Говоря о его физическом состоянии перед сезоном, то на 95-97% он готов по здоровью. Всё у него хорошо», — приводит слова Башкирова «Р-Спорт».