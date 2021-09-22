Майгуров рассказал, смогут ли привитые «Спутником» россияне выступать на этапах Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, смогут ли российские спортсмены, привитые вакциной «Спутник», выступать на этапах Кубка мира. По его словам, разрешение от Международного союза биатлонистов (IBU) имеется, однако у каждой страны свои правила въезда.

«IBU принял решение допустить привитых «Спутником» до соревнований. Никаких запретов нет. Решение вступило в силу на летнем чемпионате мира в Нове-Место. Но на въезд за границу это не распространяется, у каждой страны-организатора свои правила.

Жёстких отказов не было, были медицинские противопоказания. Сейчас у нас практически все спортсмены прошли вакцинацию. Рано или поздно это будет нужно сделать всем, кто хочет участвовать в соревнованиях», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что привившиеся «Спутником» россияне не смогут выступить на его фестивале.