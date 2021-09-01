Фуркад заявил, что привившиеся «Спутником» россияне не смогут выступить на его фестивале
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о трудностях, возникших с российскими спортсменами, которые изъявили желание выступить на фестивале Nordic Festival.
«В последние несколько дней у нас возникли некоторые трудности с российскими спортсменами, которые прививались вакциной «Спутник», не одобренной в Евросоюзе. Нам пришлось искать замену участникам из России. Было бы слишком затруднительно заставлять их садиться на 10-дневный карантин из-за одного дня соревнований», — приводит слова Фуркада Le Messager.
Nordic Festival — традиционный лыжероллерный фестиваль имени Фуркада, он пройдёт в Анси (Франция) с 3 по 5 сентября.
Новость по темеАлександр Большунов не выступит на фестивале Мартена Фуркада
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