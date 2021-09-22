Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал победу на выборах в Госдуму в Серовском одномандатном округе №174 Свердловской области. Шипулин представляет партию «Единая Россия».

«Дорогие друзья, избирком Свердловской области подвёл итоги выборов — победа за нами! Ура! Спасибо всем, кто пришёл на избирательные участки и проявил свою гражданскую позицию. Отдельное спасибо тем, кто проголосовал за меня! Ваша поддержка и доверие очень важны.

Хотелось бы верить и в то, что уральцы, не решившиеся по той или иной причине проголосовать за меня, тоже увидят результаты моей работы и то, как как их жизнь будет меняться к лучшему. Во всяком случае я приложу для этого максимум усилий.

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Впереди очень много работы, задач и проектов. Уверен, что мы, как и прежде, будем работать вместе, останемся такой же мощной и сплочённой командой. Все ваши наказы, предложения и инициативы не останутся незамеченными, они лягут в основу моей работы. Ещё раз спасибо вам!» — написал Шипулин в своём «инстаграме».