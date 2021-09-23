«Я не особо умею бегать на лыжероллерах». Буртасова — о 3-м месте в «индивидуалке» на ЧР

Российская биатлонистка Евгения Буртасова, представляющая Новосибирскую область, прокомментировала третье место в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России.

«Я 20-го числа спустилась с Семинского перевала, скорее всего, аукнулись горы. Там высота 1800 была, у меня это первая соревновательная практика. Надо подумать, поработать, может, в спринте уже полегче будет. Надо работать и над ходом, и над стрельбой — это биатлон, тут нет такого: пойду пешком, но стрельну ноль. Хотела воплотить всю работу, которую мы делали летом. Но это лыжероллерры — кто-то умеет на них ездить, а для меня это этап подготовки к зимнему сезону.

Надо было внимательно следить за ветром. Я делала поправку и более хладнокровно подходила к рубежу. Наверное, вспомнила все летние наработки с тренерами и спокойно отработала на стрельбе. Если брать каждое моё лето, то это более-менее нормальное. Я не особо умею бегать на лыжероллерах. Их надо уметь толкать и спуски отрабатывать. Так что тут всё индивидуально», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».