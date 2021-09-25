Шашилов заявил, что не включит Нигматуллину в основной состав сборной России без отбора

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов ответил, сможет ли Ульяна Нигматуллина (в девичестве – Кайшева) попасть в заявку основной команды на этапы Кубка мира без отбора. Отметим, ранее Ульяна получила травму спины и пропустила несколько сборов группы Шашилова.

«На Кубок мира однозначно нет – при подготовке она слишком много пропустила. На Кубок IBU она рассматривается под первым номером, уже оттуда она может попасть на Кубок мира. Не исключено, что после первого или второго этапа», — приводит слова Шашилова ТАСС.

Предполагается, что Шашилов сам определит пятёрку спортсменок, которые поедут на первые четыре этапа Кубка мира. Оставшееся шестое место достанется победительнице контрольных стартов, которые пройдут в Тюмени в ноябре.

В сезоне – 2020/2021 Кайшева заняла 20-е место в общем зачёте Кубка мира, это второй результат среди россиянок.