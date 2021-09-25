Ульяна Нигматуллина: считаю, что сейчас мне необходимо тренироваться индивидуально

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (в девичестве — Кайшева) оценила своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате России по летнему биатлону – 2021, Нигматуллина стала четвёртой, не допустив ни одного промаха. Отметим, что ранее Ульяна получила травму спины и в связи с реабилитацией пропустила несколько сборов группы старшего тренера команды Михаила Шашилова.
«Удалось сделать моё состояние стабильным, могу работать без срывов на тренировках, но с корректировками. Считаю, что мне сейчас необходимо тренироваться индивидуально, поскольку не понимаю, как возможно поддерживать своё стабильное состояние, продолжая тренироваться так, как тренировалась изначально. Считаю, что для своего состояния сегодня выступила классно», — сказала Нигуматуллина в эфире «Матч ТВ».
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