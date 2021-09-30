«Заткнитесь, сколько можно трепать языком?» Губерниев ответил на слова Т. Бё о Логинове

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова норвежского биатлониста Тарьея Бё о чемпионе мира 2020 года в спринте Александре Логинове. Ранее Бё, комментируя своё четвёртое место в спринте на ЧМ-2020 года, заявил, что смирился бы с бронзой, но «мошенник Логинов», который ранее отбыл дисквалификацию за допинг, взял золото и отодвинул его на четвёртую строчку.
«Теперь все наши лыжницы имеют полное право рассказывать, что они не могут выступать с мошенницей Терезой Йохауг. Что у них тоже в глазах темнеет, что Йохауг всех обманывала. Что это за фигня? Или у нас градация допинга появилась? Бред полный. Причём говорят всё за глаза. Только так и умеют говорить, что Логинов – мошенник.
Да пошли вы в жопу, ребята. Заткнитесь. Сколько можно за глаза говорить? Полная хрень. При этом я с огромным уважением отношусь к спортивным успехам братьев Бё, но сколько можно трепать языком?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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