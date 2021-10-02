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Биатлон: подробный календарь Кубка мира сезона-2021/2022 и Олимпийских игр — 2022

Биатлон: подробный календарь Кубка мира сезона-2021/2022 и Олимпийских игр — 2022
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на своём сайте расписание стартов на Кубке мира в сезоне-2021/2022, включая Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Календарь Кубка мира сезона-2021/22:

1-й этап
Эстерсунд (Швеция)
26-28 ноября

27 ноября – индивидуальная гонка, женщины

27 ноября – индивидуальная гонка, мужчины

28 ноября – спринт, женщины

28 ноября – спринт, мужчины

2-й этап
Эстерсунд (Швеция)
29 ноября – 5 декабря

2 декабря – спринт, женщины

2 декабря – спринт, мужчины

4 декабря – гонка преследования, женщины

4 декабря – эстафета, мужчины

5 декабря – эстафета, женщины

5 декабря – гонка преследования, мужчины

3-й этап
Хохфильцен (Австрия)
6-12 декабря

10 декабря – спринт, мужчины

10 декабря – спринт, женщины

11 декабря – гонка преследования, мужчины

11 декабря – эстафета, женщины

12 декабря – эстафета, мужчины

12 декабря – гонка преследования, женщины

4-й этап
Анси (Франция)
13-19 декабря

16 декабря – спринт, женщины

17 декабря – спринт, мужчины

18 декабря – гонка преследования, женщины

18 декабря – гонка преследования, мужчины

19 декабря – масс-старт, женщины

19 декабря – масс-старт, мужчины

5-й этап
Оберхоф (Германия)
3-9 января

6 января – спринт, мужчины

7 января – спринт, женщины

8 января – смешанная эстафета

8 января – сингл-микст

9 января – гонка преследования, мужчины

9 января – гонка преследования, женщины

6-й этап
Рупольдинг (Германия)
10-16 января

12 января – спринт, женщины

13 января – спринт, мужчины

14 января – эстафета, женщины

15 января – эстафета, мужчины

16 января – гонка преследования, женщины

16 января – гонка преследования, мужчины

7-й этап
Антхольц (Италия)
17-23 января

20 января – индивидуальная гонка, мужчины

21 января – индивидуальная гонка, женщины

22 января – масс-старт, мужчины

22 января – эстафета, женщины

23 января – эстафета, мужчины

23 января – масс-старт, женщины

XXIV зимние Олимпийские игры
Пекин (Китай)
4-20 февраля

5 февраля – смешанная эстафета

7 февраля – индивидуальная гонка, женщины

8 февраля – индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля – спринт, женщины

12 февраля – спринт, мужчины

13 февраля – гонка преследования, женщины

13 февраля – гонка преследования, мужчины

15 февраля – эстафета, мужчины

16 февраля – эстафета, женщины

18 февраля – масс-старт, мужчины

19 февраля – масс-старт, женщины

8-й этап
Контиолахти (Финляндия)
28 февраля – 6 марта

3 марта – эстафета, женщины

4 марта – эстафета, мужчины

5 марта – спринт, женщины

5 марта – спринт, мужчины

6 марта – гонка преследования, женщины

6 марта – гонка преследования, мужчины

9-й этап
Отепя (Эстония)
7-13 марта

10 марта – спринт, мужчины

11 марта – спринт, женщины

12 марта – гонка преследования, мужчины

12 марта – гонка преследования, женщины

13 марта – смешанная эстафета

13 марта – сингл-микст

10-й этап
Холменколлен (Норвегия)
14-20 марта

17 марта – спринт, женщины

18 марта – спринт, мужчины

19 марта – гонка преследования, женщины

19 марта – гонка преследования, мужчины

20 марта – масс-старт, женщины

20 марта – масс-старт, мужчины

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