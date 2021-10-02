Биатлон: подробный календарь Кубка мира сезона-2021/2022 и Олимпийских игр — 2022

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на своём сайте расписание стартов на Кубке мира в сезоне-2021/2022, включая Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
Календарь Кубка мира сезона-2021/22:
1-й этап
Эстерсунд (Швеция)
26-28 ноября
27 ноября – индивидуальная гонка, женщины
27 ноября – индивидуальная гонка, мужчины
28 ноября – спринт, женщины
28 ноября – спринт, мужчины
2-й этап
Эстерсунд (Швеция)
29 ноября – 5 декабря
2 декабря – спринт, женщины
2 декабря – спринт, мужчины
4 декабря – гонка преследования, женщины
4 декабря – эстафета, мужчины
5 декабря – эстафета, женщины
5 декабря – гонка преследования, мужчины
3-й этап
Хохфильцен (Австрия)
6-12 декабря
10 декабря – спринт, мужчины
10 декабря – спринт, женщины
11 декабря – гонка преследования, мужчины
11 декабря – эстафета, женщины
12 декабря – эстафета, мужчины
12 декабря – гонка преследования, женщины
4-й этап
Анси (Франция)
13-19 декабря
16 декабря – спринт, женщины
17 декабря – спринт, мужчины
18 декабря – гонка преследования, женщины
18 декабря – гонка преследования, мужчины
19 декабря – масс-старт, женщины
19 декабря – масс-старт, мужчины
5-й этап
Оберхоф (Германия)
3-9 января
6 января – спринт, мужчины
7 января – спринт, женщины
8 января – смешанная эстафета
8 января – сингл-микст
9 января – гонка преследования, мужчины
9 января – гонка преследования, женщины
6-й этап
Рупольдинг (Германия)
10-16 января
12 января – спринт, женщины
13 января – спринт, мужчины
14 января – эстафета, женщины
15 января – эстафета, мужчины
16 января – гонка преследования, женщины
16 января – гонка преследования, мужчины
7-й этап
Антхольц (Италия)
17-23 января
20 января – индивидуальная гонка, мужчины
21 января – индивидуальная гонка, женщины
22 января – масс-старт, мужчины
22 января – эстафета, женщины
23 января – эстафета, мужчины
23 января – масс-старт, женщины
XXIV зимние Олимпийские игры
Пекин (Китай)
4-20 февраля
5 февраля – смешанная эстафета
7 февраля – индивидуальная гонка, женщины
8 февраля – индивидуальная гонка, мужчины
11 февраля – спринт, женщины
12 февраля – спринт, мужчины
13 февраля – гонка преследования, женщины
13 февраля – гонка преследования, мужчины
15 февраля – эстафета, мужчины
16 февраля – эстафета, женщины
18 февраля – масс-старт, мужчины
19 февраля – масс-старт, женщины
8-й этап
Контиолахти (Финляндия)
28 февраля – 6 марта
3 марта – эстафета, женщины
4 марта – эстафета, мужчины
5 марта – спринт, женщины
5 марта – спринт, мужчины
6 марта – гонка преследования, женщины
6 марта – гонка преследования, мужчины
9-й этап
Отепя (Эстония)
7-13 марта
10 марта – спринт, мужчины
11 марта – спринт, женщины
12 марта – гонка преследования, мужчины
12 марта – гонка преследования, женщины
13 марта – смешанная эстафета
13 марта – сингл-микст
10-й этап
Холменколлен (Норвегия)
14-20 марта
17 марта – спринт, женщины
18 марта – спринт, мужчины
19 марта – гонка преследования, женщины
19 марта – гонка преследования, мужчины
20 марта – масс-старт, женщины
20 марта – масс-старт, мужчины
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