Биатлон: подробный календарь Кубка мира сезона-2021/2022 и Олимпийских игр — 2022

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на своём сайте расписание стартов на Кубке мира в сезоне-2021/2022, включая Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Календарь Кубка мира сезона-2021/22:

1-й этап

Эстерсунд (Швеция)

26-28 ноября

27 ноября – индивидуальная гонка, женщины



27 ноября – индивидуальная гонка, мужчины



28 ноября – спринт, женщины



28 ноября – спринт, мужчины



2-й этап

Эстерсунд (Швеция)

29 ноября – 5 декабря



2 декабря – спринт, женщины



2 декабря – спринт, мужчины



4 декабря – гонка преследования, женщины



4 декабря – эстафета, мужчины



5 декабря – эстафета, женщины



5 декабря – гонка преследования, мужчины



3-й этап

Хохфильцен (Австрия)

6-12 декабря



10 декабря – спринт, мужчины



10 декабря – спринт, женщины



11 декабря – гонка преследования, мужчины



11 декабря – эстафета, женщины



12 декабря – эстафета, мужчины



12 декабря – гонка преследования, женщины



4-й этап

Анси (Франция)

13-19 декабря



16 декабря – спринт, женщины



17 декабря – спринт, мужчины



18 декабря – гонка преследования, женщины



18 декабря – гонка преследования, мужчины



19 декабря – масс-старт, женщины



19 декабря – масс-старт, мужчины



5-й этап

Оберхоф (Германия)

3-9 января



6 января – спринт, мужчины



7 января – спринт, женщины



8 января – смешанная эстафета



8 января – сингл-микст



9 января – гонка преследования, мужчины



9 января – гонка преследования, женщины



6-й этап

Рупольдинг (Германия)

10-16 января



12 января – спринт, женщины



13 января – спринт, мужчины



14 января – эстафета, женщины



15 января – эстафета, мужчины



16 января – гонка преследования, женщины



16 января – гонка преследования, мужчины



7-й этап

Антхольц (Италия)

17-23 января



20 января – индивидуальная гонка, мужчины



21 января – индивидуальная гонка, женщины



22 января – масс-старт, мужчины



22 января – эстафета, женщины



23 января – эстафета, мужчины



23 января – масс-старт, женщины



XXIV зимние Олимпийские игры

Пекин (Китай)

4-20 февраля



5 февраля – смешанная эстафета



7 февраля – индивидуальная гонка, женщины



8 февраля – индивидуальная гонка, мужчины



11 февраля – спринт, женщины



12 февраля – спринт, мужчины



13 февраля – гонка преследования, женщины



13 февраля – гонка преследования, мужчины



15 февраля – эстафета, мужчины



16 февраля – эстафета, женщины



18 февраля – масс-старт, мужчины



19 февраля – масс-старт, женщины



8-й этап

Контиолахти (Финляндия)

28 февраля – 6 марта



3 марта – эстафета, женщины



4 марта – эстафета, мужчины



5 марта – спринт, женщины



5 марта – спринт, мужчины



6 марта – гонка преследования, женщины



6 марта – гонка преследования, мужчины



9-й этап

Отепя (Эстония)

7-13 марта



10 марта – спринт, мужчины



11 марта – спринт, женщины



12 марта – гонка преследования, мужчины



12 марта – гонка преследования, женщины



13 марта – смешанная эстафета



13 марта – сингл-микст



10-й этап

Холменколлен (Норвегия)

14-20 марта



17 марта – спринт, женщины



18 марта – спринт, мужчины



19 марта – гонка преследования, женщины



19 марта – гонка преследования, мужчины



20 марта – масс-старт, женщины



20 марта – масс-старт, мужчины