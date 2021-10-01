Эдуард Латыпов объявил цель на сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов заявил, что в предстоящем сезоне Кубка мира по биатлону намерен войти в первую пятёрку в общем зачёте, а если получится, то и в топ-3. В сезоне-2020/2021 Латыпов занял 18-е место в личном зачёте.

«Надо выступать более стабильно. Буду стараться побеждать в гонках, настраивать себя на то, что всё должно получиться, стараться выжимать максимум из каждого старта и приносить пользу сборной России: зарабатывать очки. И поднимать свой результат.

В прошлом сезоне я остановился на 18-м месте в тотале, в этом году планы самые высокие. Буду максимально стараться, чтобы попасть в топ-5. Если получится в топ-3, то для меня это будет очень хорошим результатом, и это возможно, главное — верить, и тогда всё получится», — приводит слова Латыпова ТАСС.

Очередной сезон Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября. Главными соревнованиями сезона-2021/2022 станут зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.