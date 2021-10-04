«Писатели хреновы». Губерниев отреагировал на фактическую ошибку в книге братьев Бё

Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ошибку, допущенную в автобиографической книге норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё – «Братская сила».

В одной из цитат Тарьея вместо биатлониста Евгения Устюгова упоминается лыжник Сергей Устюгов. Старший Бё комментировал результаты чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске, где он завоевал 3 золота и 2 бронзы. Масс-старт стал единственной гонкой, где старший Бё не сумел войти в тройку призёров, тогда он стал четвёртым, Евгений Устюгов завоевал серебро. Ранее Устюгова лишили золота Олимпийских игр – 2014 в Сочи (Россия) в эстафете из-за обвинений в допинге, бронза перешла к сборной Норвегии. В отношении экс-биатлониста продолжаются допинговые разбирательства.

«Дьявол всегда в деталях! Братья Бё в своей книжонке перепутали Евгения Устюгова с лыжником Сергеем! Братушки, я думал, вы умные. А вы как Брежнев и Малая Земля. Писатели хреновы», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.