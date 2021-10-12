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Стурла Холм Легрейд заявил, что оставил учёбу ради биатлона

Стурла Холм Легрейд заявил, что оставил учёбу ради биатлона
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Четырёхкратный чемпион мира, обладатель «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок и гонок преследования норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд заявил, что прервал своё обучение в университете. 24-летний Легрейд обучался на факультете нанотехнологий.

«В последнее время я был вялым студентом. Скидывал все электронные письма от университета в отдельный почтовый ящик, который не читаю. Я уже смирился, что не могу быть студентом. Даже приятно осознавать, что ты всего лишь биатлонист. Не могу же я разделить себя на две части.

Последние полтора года я рассматривал это место как резервное – например, если что-то случилось бы с биатлоном, не было бы гонок или что-то вроде того. Но я особо не учился, почти два года не открывал учебники. Так что, вероятно, пришло время осознать, что я в действительности я больше не студент.

Когда ты заканчиваешь среднюю школу с таким высоким средним баллом, как у меня, ожидаешь, что у тебя получится совмещать учёбу и спорт. Поэтому-то я и цеплялся за студенческую жизнь. Но слегка приятно просто расслабиться и осознать, что теперь моя работа – быть биатлонистом. Я продолжу обучение, когда появится время для этого», — приводит слова Легрейда TV2.

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