Драчёв — о деле Зайцевой: основной целью являлась не Ольга, а рыба чуть крупнее

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв высказался об аннулировании результатов Ольги Зайцевой на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Я не удивлён решению. Этим делом занималось очень много людей, много времени и сил было потрачено. Основной целью являлась не Ольга Зайцева, а рыба чуть крупнее. Я думаю, что это не конец симфонии, дальше будет продолжение. К чему шли, к тому и пришли», – приводит слова Драчёва Metaratings.

Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги от участия в Олимпийских играх. Сама Зайцева ушла из спорта в 2015 году. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранила серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.