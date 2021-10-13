«Несправедливость будет наказана». Романова — об аннулировании результатов Зайцевой в Сочи

Российская биатлонистка Яна Романова высказалась об аннулировании результатов олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой на Играх в Сочи-2014.

Публикация доступна в «инстаграме» Яны Романовой.

«Самое сложное в жизни — мириться с несправедливостью! Международный союз биатлонистов аннулировал все результаты Ольги Зайцевой в Сочи.

Я пишу это, чтобы все знали! Ольга — одна из тех, благодаря кому биатлон так популярен в России. Кто не знает всероссийскую Зайку? Пример трудолюбия, силы воли и доброты. Это пример спортивного долголетия и честной борьбы. И по иронии судьбы именно её обвинили в нарушении антидопинговых правил. Позор всем, в чьей компетенции было разобраться в ситуации и вынести справедливое решение. Несправедливость будет наказана! Жизнь всё расставит на свои места. Да, да, Ольга, это так. А ты в другом деле докажешь своё величие», — написала российская спортсменка у себя в «инстаграме».

Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги от участия в Олимпийских играх. Сама Зайцева ушла из спорта в 2015 году. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранила серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.