Пихлер — о Зайцевой: уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг

Немецкий специалист, экс-наставник женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер высказался об аннулировании результатов олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой на Играх в Сочи-2014.



В 2020 году Спортивный арбитражный суд (СAS) признал биатлонистку виновной в нарушении антидопинговых правил.

«Для меня прошлогоднее решение CAS в отношении Зайцевой выглядит очень странным. Я уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг. Ей надо продолжать борьбу за своё честное имя в гражданском суде, я всегда её поддержу», — приводят слова Пихлера «Известия».

Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги от участия в Олимпийских играх. Сама Зайцева ушла из спорта в 2015 году. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранила серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.