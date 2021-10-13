«Это старая информация». Ольга Зайцева – о перераспределении мест в эстафете на ОИ-2014

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отреагировала на появившиеся в различных СМИ сообщения о перераспределении мест в женской эстафете на Олимпиаде – 2014 в Сочи.

«Это старая информация. Вы по мне соскучились, что ли? Давно ничего про меня не слышно? Все эти решения были озвучены в 2020 году. После суда всё распределили, что у нас отбирают медали. Никаких других решений не было, мне никто ничего иного не присылал. Я ничего добавить не могу», — приводит слова Зайцевой сайт «Матч ТВ».

Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги, которая ушла из спорта в 2015 году, от участия в Олимпийских играх. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранила серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.