Биатлонист Денис Иродов рассказал о необычном нике в «Инстаграме»
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Трёхкратный победитель первенства мира – 2021 среди юниоров, двукратный серебряный призёр Юношеских олимпийских игр – 2020 19-летний российский биатлонист Денис Иродов объяснил, откуда взялся его необычный ник в «Инстаграме» — Carbon Denya.
«Несколько лет назад я бегал на модели лыж Carbonlite, считал, что это безумно круто. А карбоновые палки вообще супер. В общем, для меня слово карбон был синонимом словам крутой, классный, но и прочный. Но я же не могу назвать себя прочным, правильно? А в никнейме – можно. Так и называюсь CARBON. А denya – ну тут всё понятно. Мне не нравится, когда меня зовут Дэном, это западное что-то. Лучше Деня, Денис — это проще, по-русски, по-домашнему», — приводит слова Иродова пресс-служба IBU.
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