Мартен Фуркад претендует на место в комиссии спортсменов МОК

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад претендует на место в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
На данный момент в ней имеется два вакантных места, на которые претендуют 17 кандидатов, в их числе Фуркад, пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ирен Вюст (Нидерланды) и олимпийская чемпионка по горным лыжам Фрида Хансдоттер (Швеция). Выборы пройдут во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай), в голосовании примут участие олимпийцы.
Отметим, что новые члены заменят в комиссии бывшую канадскую хоккеистку Хэйли Уикенхайзер и восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону из Норвегии Уле-Эйнара Бьорндалена, который не состоит в комиссии с 2016 года.
Миссия комиссии спортсменов МОК заключается в том, чтобы точка зрения спортсменов всегда оставалась в основе решений олимпийского движения.
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