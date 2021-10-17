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Йоханнес Бё: были годы, когда мы с Фуркадом даже не здоровались

Йоханнес Бё: были годы, когда мы с Фуркадом даже не здоровались
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Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё сравнил свои сопернические отношения с французом Мартеном Фуркадом и соотечественником Стурлой Холм Легрейдом.

«Были годы, когда мы с Фуркадом даже не здоровались. Стоя вместе на подиуме, мы едва могли сказать друг другу: «Поздравляю». На пристрелке или при встрече в коридоре отеля атмосфера между нами была прохладной. Со Стурлой же всё наоборот. Я этому очень рад, это действительно важно для команды.

В последней гонке сезона я понимал, что буду очень разочарован, если увижу Стурлу торжествующим на финише. Когда я добрался туда первым, то просто хотел его там встретить и успокоить. Но он встретил меня с улыбкой и поздравил с хорошо проведённым сезоном. Он был так спокоен. Вот тогда я подумал: «Что за самообладание, что за товарищ по команде и друг!». Потому что принять поражение достойно – всегда непросто. Я быстро понял, что он не нервничал из-за того, что у него сейчас не вышло, и он верит, что сумеет сделать это в будущем. Потому что внутри себя знает: однажды у него получится. В тот момент я очень его зауважал.

Сейчас моя форма хороша, и я часто лидирую на пробежках. Но Стурла не отстаёт. Каждый раз, оборачиваясь на первых тренировках в Лаваце, я видел Стурлу за спиной. Он держался за мной намертво. Стурла моложе меня, поэтому хорошо, что я могу немного повыигрывать после того, как Фуркад завершил карьеру. А потом может начать выигрывать он. Или нет, он может начать чуть раньше, ещё до моего ухода», — приводит слова Бё TV2.

Йоханнес Бё задрожал. Неужели юный Легрейд оставит норвежского чемпиона без Кубка мира? Йоханнес Бё задрожал. Неужели юный Легрейд оставит норвежского чемпиона без Кубка мира?
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