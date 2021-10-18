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Мартен Фуркад объяснил, по какой причине он хочет войти в комиссию МОК

Мартен Фуркад объяснил, по какой причине он хочет войти в комиссию МОК
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, французский биатлонист Мартен Фуркад официально выдвинул свою кандидатуру в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я страстно люблю спорт. Хочу стать членом МОК. Я считаю, что спортивное движение должно развиваться. Кризис, через который мы прошли, также подталкивает нас к изменениям в спорте, в мероприятиях. Всегда гораздо проще менять что-то, находясь внутри системы, чем комментировать её со стороны. Думаю, это главная причина, почему я хочу участвовать в спортивном движении и вернуть спорту то, что он дал мне», — приводит слова Фуркада Biathlon Live.

Всего в список кандидатов вошли 17 человек. Выборы пройдут во время Олимпиады-2022 в Пекине – голосовать будут спортсмены, участвующие в Играх.

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