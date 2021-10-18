В сборной Швеции ухудшилась атмосфера из-за отношений Ханны Эберг и Мартина Понсилуомы

Шведский биатлонист Йеспер Нелин, который несколько лет встречался с олимпийской чемпионкой Ханной Эберг, рассказал, как новые отношения биатлонистки повлияли на атмосферу в команде. Ранее стало известно, что Эберг встречается с чемпионом мира Мартином Понсилуомой, который также выступает за Швецию.

«Раньше мы были сплочённой командой, но сейчас это не так. Не знаю, станем ли мы снова друзьями.

Мартин и Фанни (бывшая девушка Понсилуомы. – Прим. «Чемпионата») были вместе до чемпионата мира, где он взял золото. Кажется, это всё изменило. После чемпионата он уехал домой и расстался с Фанни. Потом, на Кубке мира, стало очевидно, что Мартин проявляет интерес к Ханне. Узнав это, я почувствовал себя неважно. Мы с Фанни много разговаривали об этом, и это помогло нам обоим. Мы тоже нашли друг друга. Ханна, вероятно, захочет добавить что-нибудь. Но это они начали.

У нас была чертовски сплочённая команда. Сейчас я бы не сказал, что это так. Но мы по-прежнему тренируемся вместе», — приводит слова Нелина Aftonbladet.