Шведы Эберг и Понсилуома намекнули, что встречаются. Губерниев отреагировал

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира шведка Ханна Эберг и чемпион мира швед Мартин Понсилуома намекнули на то, что встречаются.

Эберг опубликовала в «Инстаграме» совместное фото с Понсилуомой. «На сегодняшней прогулке в день отдыха запахло зимой, кто-то ждёт её больше, чем мы?» — подписала снимки биатлонистка. Мартин, в свою очередь, отреагировал на пост эмодзи «сердце».

Публикация доступна в «инстаграме» Ханны Эберг.

На новость в своём телеграм-канале отреагировал российский комментатор Дмитрий Губерниев. «Ой, что делается… Шведские биатлонисты Ханна Эберг и Мартин Понсилуома стали парой! Как это прекрасно…. Горько!» — написал Дмитрий.

Отметим, что ранее Эберг не скрывала своих отношений с другим членом мужской сборной Швеции Йеспером Нелином. Понсилуома в прошлом сезоне также состоял в отношениях.