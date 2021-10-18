Шведы Эберг и Понсилуома намекнули, что встречаются. Губерниев отреагировал

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира шведка Ханна Эберг и чемпион мира швед Мартин Понсилуома намекнули на то, что встречаются.
Эберг опубликовала в «Инстаграме» совместное фото с Понсилуомой. «На сегодняшней прогулке в день отдыха запахло зимой, кто-то ждёт её больше, чем мы?» — подписала снимки биатлонистка. Мартин, в свою очередь, отреагировал на пост эмодзи «сердце».
Публикация доступна в «инстаграме» Ханны Эберг.
На новость в своём телеграм-канале отреагировал российский комментатор Дмитрий Губерниев. «Ой, что делается… Шведские биатлонисты Ханна Эберг и Мартин Понсилуома стали парой! Как это прекрасно…. Горько!» — написал Дмитрий.
Отметим, что ранее Эберг не скрывала своих отношений с другим членом мужской сборной Швеции Йеспером Нелином. Понсилуома в прошлом сезоне также состоял в отношениях.
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