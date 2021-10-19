Евгений Гараничев признался, что ради тренировок скрывался в лесу от полиции

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев рассказал, как во время карантина проводил тренировки в лесу втайне от полиции, чтобы его не обвинили в нарушении социальной дистанции.
«Мы тоже отсиживали двухнедельный карантин после Кубка мира. Но вы правы, в доме в этом отношении гораздо проще. Своя территория, можно выйти на улицу, поделать что-то в огороде, спортом позаниматься. У нас даже потом, когда официальный карантин закончился, возле многоквартирных домов круглосуточно дежурили полицейские машины, следили за тем, чтобы народ соблюдал режим изоляции. По дорогам тоже полиция ездила, но я нашёл возможность бегать кроссы.
Убегал в лес, в город вообще не совался. Один раз, правда, чуть не попался. Бегу вдоль дороги и слышу — машина едет сзади. Обернулся — полиция. Думал, сейчас остановятся, разбираться придётся. А они проехали мимо тихонечко и ничего не сказали. Ну я и побежал дальше», — цитирует Гараничева «RT на русском».
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