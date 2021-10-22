Васильева, пропустившая два сезона из-за дисквалификации, допущена к отбору на Кубок мира

Российская биатлонистка Маргарита Васильева допущена к участию в отборе на первые этапы Кубка мира. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на слова самой спортсменки.



В данный момент спортсменка находится на сборе на лыжной базе Еграки в Красноярском крае. Всю подготовку к сезону она провела в составе команды региона. Отбор на первые этапы Кубка мира пройдёт 16-17 ноября в Тюмени. Первые два этапа КМ запланированы на конец ноября и начало декабря — гонки пройдут в Эстерсунде (Швеция).



Напомним, в сентябре 2019 года Маргарита Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Ранее сообщалось, что IBU разрешил ей тренироваться с командой с 17 января, а с 17 марта ей можно выступать на соревнованиях.