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Маргарита Васильева – о дисквалификации: пришлось продать машину, чтобы как-то выживать

Маргарита Васильева – о дисквалификации: пришлось продать машину, чтобы как-то выживать
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Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала о финансовых трудностях в связи с отбыванием дисквалификации. Напомним, в сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Ранее сообщалось, что IBU разрешил ей тренироваться с командой с 17 января текущего года, а с 17 марта ей можно выступать на соревнованиях.

«И было и есть. Мне нужно этот сезон как-то пробегать. Ситуация была плачевная, и она не изменится сразу, потому что сейчас я вернулась без результатов. Было сложно, пришлось продать машину, чтобы решить финансовые проблемы, как-то выживать», — приводит слова Васильевой сайт «Матч ТВ».

Также Маргарита рассказала, часто ли её тестируют на допинг.

«Да, и благодаря тому, что меня не исключили из пула тестирования, меня проверяли весь период дисквалификации. И в пандемию проверяли, приезжали в защитных костюмах, масках, перчатках, бахилах, причем по заказу IBU. Никаких претензий ко мне не возникло», — ответила Васильева.

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