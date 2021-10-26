Тимофей Лапшин — о допинге: знал, будут гасить по полной за то, что я русский. Так и вышло

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, который в настоящее время представляет Республику Корея, прокомментировал дисквалификацию за употребление допинга. Срок действия годичной дисквалификации Лапшина за допинг 8-летней давности истёк в сентябре 2021 года.

Лапшина спросили, как отреагировали в Корее, узнав, что его заподозрили в приёме запрещённых препаратов.

«Очень мягко, потому что понимали, что препарат совсем лёгкий. Сказали, чтобы не переживал, что отпишемся и всё будет нормально. Но я знал, что будут гасить по полной ещё за то, что я русский. Так и получилось.

Оказывали ли корейцы финансовую помощь? Нет. Они же тоже здесь ни при чём. СБР я не нужен, потому что в другой федерации. А корейской федерации это не нужно, потому что история из того периода, когда я выступал за Россию. Получилось, что я где-то между остался», — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».

