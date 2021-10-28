Юрий Каминский: на контрольных гонках добираться на этапы Кубка мира будет один биатлонист

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему на контрольных гонках, которые состоятся в Ханты-Мансийске 12 и 13 ноября, будет определён только один спортсмен, который отправится на первые этапы Кубка мира вместе с ранее названными биатлонистами.
Напомним, в пятёрку «неприкасаемых» ранее вошли Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Карим Халили и Евгений Гараничев.
«Действительно, добираться на этапы Кубка мира будет один биатлонист. Ещё один станет нашим первым запасным, но начнёт сезон на Кубке IBU. Я не вижу смысла возить спортсмена с основной командой и не выпускать на старт. Лучше получать соревновательную практику. Если, не дай бог, какой-то форс-мажор в основной команде, именно этот биатлонист без каких-то дополнительных условий будет добавлен в состав», — приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.
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