Новый состав сборной России по биатлону. На кого делают ставку перед Олимпиадой?

Главным событием летнего чемпионата России по биатлону стал тренерский совет, утверждавший систему отбора в национальную команду на Кубок мира и Кубок IBU, а также на Олимпийские игры в Пекине. Правлению СБР ещё предстоит утвердить это решение, но это формальность. Теперь всё решают старшие тренеры. Они своё слово уже сказали.
«Это не однозначный билет в команду»
Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский предложил классическую схему определения состава на предновогодние этапы Кубка мира: пятёрку спортсменов выбирает он, двое добираются на контрольных стартах в Ханты-Мансийске. Почему двое, если квота на Кубок мира – шесть человек? Потому что в составе будет семь человек, один запасной.
На тренерском совете это предложение получило полную поддержку. В пятёрку «неприкасаемых» вошли Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Карим Халили и Евгений Гараничев. Никакие проблемы в личных отношениях не повлияли на решение Каминского включить Елисеева в предварительный состав. Пожалуй, несколько спорной выглядит кандидатура Гараничева, но он попал в команду по озвученным критериям – топ-30 в общем зачёте Кубка мира.
«Кандидатуры спортсменов, которых мы предложили в состав на декабрьские этапы Кубка мира, возражений не вызвали. Мы дали им возможность спокойно готовиться к сезону. Судя по тому, как выглядел на сборах и летнем чемпионате России Антон Бабиков, его можно было бы включать шестым, но тогда мы бы сразу закрыли возможность отбора. Ну и летние соревнования – не главный критерий. Основным же является результат в предыдущем сезоне, то есть мы предполагаем, что спортсмены в олимпийском сезоне будут как минимум не хуже, чем в сезоне-2020/2021, а в идеале, чтобы они добавили.
Конечно, ситуация к ноябрю может поменяться, так что попадание в предварительный список – не однозначный билет в команду. В случае если спортсмены не будут выступать на должном уровне с первых этапов Кубка мира, предусмотрена ротация. В качестве первых запасных будут спортсмены, которые стоят сразу следом за названными в нашем внутреннем рейтинге. При условии, что их состояние будет соответствующим. И речь не обязательно о тех, кто работает на централизованной подготовке, мониторить будем всех, в том числе и ребят, которые готовятся в региональных командах», — подчеркнул Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Остался ли за бортом «неприкасаемых» кто-то ещё, кроме Бабикова, лучшего снайпера команды, который не только великолепно стреляет сам, но и подсказывает на тренировках партнёрам? Если основываться на тех критериях, которые назвал Юрий Каминский, – нет. Но в качестве ближайшего резерва и первых кандидатов на замену точно будут рассматриваться Денис Таштимеров, Даниил Серохвостов и Семён Сучилов.
«Состав назову я»
Предложение старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова на тренерском совете вызвало жаркие споры. Специалист заявил, что пятерых спортсменок он назовёт сам вне всяких критериев, и только одно место будет разыграно в контрольных гонках в Тюмени.
«Состав назову я. Но пока имён называть не собираюсь. По летним стартам я никаких выводов делать не собираюсь, ведь не секрет, что кто-то подводился к чемпионату страны, а кто-то делал работу, направленную на то, чтобы в сезоне успешно выступать», — сказал Шашилов «Чемпионату».
Представители некоторых регионов были резко против, по сути, неограниченных полномочий старшего тренера по определению состава. Но с разницей в три голоса предложение Шашилова было принято.
По всей видимости, в команду как минимум на первый этап Кубка мира не попадёт Ульяна Нигматуллина (Кайшева), пропустившая несколько предсезонных сборов группы Михаила Шашилова из-за хронической травмы спины. Она готовилась в родной Удмуртии под руководством мужа Ильшата Нигматуллина. Уверенное выступление на летнем чемпионате в Тюмени не заставило старшего тренера женской сборной изменить свою позицию.
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
Фото: РИА Новости
Скорее всего, Ульяне, самой надёжной и незаменимой эстафетчице команды в прошлом сезоне, придётся начать сезон с Кубка IBU, если она не докажет на контрольных гонках в Тюмени своё абсолютное превосходство над соперницами. На том же турнире стоит ждать Кристину Резцову, Тамару Дербушеву (Воронину), Татьяну Акимову, Маргариту Васильеву.
А кто же тогда те пятеро, кто имеет наибольшие шансы попасть в команду тренерским решением? Это точно Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина. С большой долей вероятности ещё двух спортсменок Михаил Шашилов выберет между Анастасией Гореевой, Анастасией Шевченко, Евгенией Буртасовой (Павловой) и Валерией Васнецовой.
Новая сборная без новичков
Как оценивать расширение полномочий старших тренеров сборной России? И почему в команде нет новичков? Хотя ту же Шевченко с некоторыми оговорками можно назвать таковой.
Наверное, в олимпийский сезон так и должно быть. Конечно, если вдруг тренеры заметят появление в ноябре российских Магдалены Нойнер или Мартена Фуркада, спортсмена пригласят в команду. Но в целом позиция наставников понятна. Не секрет, что многие регионы любыми способами пытаются провести хотя бы одного спортсмена в национальную сборную, форсируя подготовку к отборам. Представители регионов настаивали на том, чтобы в команду попадали те, кто проявил себя в летней подготовке. Но ведь летняя подготовка может лишь отсеять тех, кто не «тянет», и ни в коем случае не является основой для выявления сильнейших.
Тут уже не до спортивного принципа, который якобы предполагают контрольные гонки. В интересах старших тренеров и в их зоне ответственности дать результат на главном старте. И поедут туда те, в ком наставники уверены, кого они постоянно видели на тренировках, анализировали отдачу их организмов на нагрузки, кого просто досконально узнали. Времени для экспериментов и метаний просто нет. Пусть составы полностью определяют тренеры. Всё остальное уже было и не раз.
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