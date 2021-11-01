«Функциональные способности сейчас низкие». Каминский рассказал о сборе в Алдане

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о тренировочном сборе в Алдане (Якутия).

«Тренировка прошла, теперь занимаемся анализом, где планируем выявить слабые места в технике, тактике прохождения дистанции. Определяем функциональные способности, которые сейчас довольно низкие, потому что ребята устали. Конечно, у нас идёт 21-й день на сборах. Естественно, наберётся три дня отдыха между этим и следующим сбором», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что состав сборной России для участия в Кубке мира пополнит один биатлонист по итогам контрольных стартов в Ханты-Мансийске. Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Карим Халили и Евгений Гараничев уже вошли в состав команды.