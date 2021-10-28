Названы биатлонисты, допущенные к контрольным стартам в Ханты-Мансийске

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал биатлонистов, которые примут участие в контрольных гонках в Ханты-Мансийске 12 и 13 ноября, а также объяснил, как формировался список.

Ранее стало известно, что в пятёрку «неприкасаемых» вошли Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Карим Халили и Евгений Гараничев. В Ханты-Мансийске будет отобран шестой биатлонист на первые этапы Кубка мира и состав команды на Кубок IBU.

«Из тех, кто будет в Ханты-Мансийске, освобождений от отбора нет ни у кого. Я скажу больше, мы пригласили ещё восемь спортсменов, кроме тех, кто сейчас находится на централизованной подготовке. Основанием для приглашения послужили результаты прошлого сезона и летние старты. Шанс пробиться будет у многих, но окончательное решение будет за тренерским штабом. Мы примем во внимание многие факторы, в том числе и такой, как спортсмен подводился к отбору и готов ли он в дальнейшем показывать результат», — приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Список спортсменов, допущенных к контрольным стартам в Ханты-Мансийске:

1. Антон Бабиков (Республика Башкортостан),

2. Кирилл Бажин (Свердловская область),

3. Михаил Первушин (Московская область),

4. Александр Поварницын (Удмуртская республика),

5. Никита Поршнев (ХМАО-Югра),

6. Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край),

7. Семён Сучилов (ХМАО-Югра),

8. Кирилл Стрельцов (Московская область),

9. Денис Таштимеров (Тюменская область),

10. Василий Томшин (Санкт-Петербург),

11. Максим Цветков (Санкт-Петербург),

12. Андрей Вьюхин (Тюменская область),

13. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра),

14. Иван Колотов (Пермский край),

15. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская республика),

16. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра),

17. Евгений Сидоров (Ленинградская область),

18. Роман Сурнев (Ульяновская область).