Названы биатлонисты, допущенные к контрольным стартам в Ханты-Мансийске

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал биатлонистов, которые примут участие в контрольных гонках в Ханты-Мансийске 12 и 13 ноября, а также объяснил, как формировался список.
Ранее стало известно, что в пятёрку «неприкасаемых» вошли Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Карим Халили и Евгений Гараничев. В Ханты-Мансийске будет отобран шестой биатлонист на первые этапы Кубка мира и состав команды на Кубок IBU.
«Из тех, кто будет в Ханты-Мансийске, освобождений от отбора нет ни у кого. Я скажу больше, мы пригласили ещё восемь спортсменов, кроме тех, кто сейчас находится на централизованной подготовке. Основанием для приглашения послужили результаты прошлого сезона и летние старты. Шанс пробиться будет у многих, но окончательное решение будет за тренерским штабом. Мы примем во внимание многие факторы, в том числе и такой, как спортсмен подводился к отбору и готов ли он в дальнейшем показывать результат», — приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.
Список спортсменов, допущенных к контрольным стартам в Ханты-Мансийске:
1. Антон Бабиков (Республика Башкортостан),
2. Кирилл Бажин (Свердловская область),
3. Михаил Первушин (Московская область),
4. Александр Поварницын (Удмуртская республика),
5. Никита Поршнев (ХМАО-Югра),
6. Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край),
7. Семён Сучилов (ХМАО-Югра),
8. Кирилл Стрельцов (Московская область),
9. Денис Таштимеров (Тюменская область),
10. Василий Томшин (Санкт-Петербург),
11. Максим Цветков (Санкт-Петербург),
12. Андрей Вьюхин (Тюменская область),
13. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра),
14. Иван Колотов (Пермский край),
15. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская республика),
16. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра),
17. Евгений Сидоров (Ленинградская область),
18. Роман Сурнев (Ульяновская область).
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