Александр Логинов отработал удары с тренером по боксу

Чемпион мира 2020 года в спринте, российский биатлонист Александр Логинов в Тюмени провёл тренировку по боксу. Лидер сборной России отработал ударную технику вместе с профессиональным тренером. К Александру присоединился другой российский биатлонист Семён Сучилов.

Олимпийский сезон-2021/2022 стартует с этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября. Логинов готовится к нему в группе Сергея Башкирова, в которую также вошли Матвей Елисеев, Максим Цветков, Василий Томшин и Евгений Гараничев. Ранее биатлонисты завершили тренировочный сбор в австрийском Рамзау.

29-летний Логинов также является серебряным и четырёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира, четырёхкратным чемпионом Европы, четырёхкратным чемпионом мира среди юниоров, пятикратным чемпионом Европы среди юниоров, заслуженным мастером спорта.