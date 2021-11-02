Медали Сочи-2014 у нас забрали. В Пхёнчхан-2018 биатлонистов не пустили. Может, получится реабилитироваться в Пекине-2022?

«Бегают с горящими глазами». От кого из биатлонистов ждать медалей на Олимпиаде-2022?

Олимпиада-2018 для биатлонистов была безрадостной. В Пхёнчхан не пригласили не только лидеров Антона Шипулина и Екатерину Юрлову-Перхт, но и почти всю команду. До Игр допустили лишь четверых: Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Ульяну Кайшеву (теперь – Нигматуллину) и Татьяну Акимову. И выступили россияне совсем не впечатляюще.

Про Олимпиаду-2014 и вовсе вспоминать не хочется. Все подвиги наших биатлонистов были обесценены показаниями беглого доктора Родченкова и санкциями ВАДА.

До Олимпиады в Пекине осталось пару месяцев, и пока никто не грозится оставить наших биатлонистов без главного старта завершающегося четырёхлетия. Конечно, составы пока неизвестны, но уже можно предположить, кто будет составлять команду. И попробовать ответить на главный вопрос – а кто в сборной России реально может побороться за медали?

Новый Шипулин?

Главную заявку на успешное выступление не только на Олимпиаде, но и в сезоне целиком сделал Эдуард Латыпов. Ещё в прошлом году биатлонист показал, что вырос в классе и практически стал лидером сборной. Он неоднократно помогал команде в эстафетах попадать на пьедестал и в конце сезона завоевал первую личную медаль – серебро в масс-старте. Многие стали сравнивать Эдуарда с экс-звездой российской сборной Антоном Шипулиным.

Если в межсезонье Латыпов не растерял свои навыки, то болельщикам точно стоит надеяться на его медали. Тем более спортсмен выиграл в спринте на летнем чемпионате России и, по словам тренеров, отлично показывал себя на контрольных тренировках.

На Латыпова, кстати, ставит и экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

«Я рассчитываю на Латыпова. Он пока ещё растёт. При стечении обстоятельств может попасть в топ-6 или даже выше. У Саши Логинова своя специфика подготовки. Сложно одним предложением описать его внутренние переживания, просто пожелал бы ему сил и энергии», – пояснил Драчёв «РИА Новости Спорт».

У Логинова, конечно, тоже неплохие шансы, но только в случае, если он справился с проблемами прошлого сезона. На медали на Кубке мира рассчитывать можно, а вот на Олимпиаде – неясно. Как минимум потому, что Александра могут не допустить из-за допинговой истории из прошлого.

Остальные члены сборной вряд ли зацепятся за личные медали. Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили, которые уже вошли в список сборной на первые этапы Кубка мира, могут лишь способствовать медалям в эстафетах.

«Ещё бегают с горящими глазами»

У женщин, в отличие от мужчин, ситуация гораздо сложнее. Причина в том, что полностью стабильных биатлонисток нет. Постоянно хромает то ход, то стрельба.

Неким относительным гарантом стабильности в этом смысле в том сезоне была Ульяна Кайшева. Вот только летом у биатлонистки обострились проблемы со спиной, поэтому неясно, насколько это скажется на готовности спортсменки.

Хотя Ульяна гипотетически может бороться за медали, что показал прошлый сезон. Спортсменка дважды заезжала в топ-10 и почти постоянно финишировала в первой двадцатке.

За призовые места могла бы зацепиться и Светлана Миронова. В прошлом сезоне биатлонистке не хватало стабильности, как, впрочем, и всегда, поэтому она никак не могла завоевать личные медали. У Светланы шесть попаданий в топ-10 и три заезда в «цветы».

Владимир Драчёв же не особо верит в Миронову и Кайшеву, зато делает ставку на молодых биатлонисток.

«Очень надеюсь, что выстрелит кто-то из молодёжи. Только они могут порадовать, потому что ещё бегают с горящими глазами. Очень жаль, что Миронова никак не может себя реализовать. У Казакевич великолепная функциональная подготовка, у неё огромный потенциал, но надо исправить стрельбу. Кайшевой в горах будет тяжело, она самая рослая девочка в команде», — предположил Драчёв в разговоре с «РИА Новости Спорт».

Казакевич действительно хороша, особенно когда не делает по пять промахов на огневом рубеже. Если за межсезонье биатлонистка поработала над своими ошибками, то у неё точно есть шансы на медали, причём более явные, чем у Светланы и Ульяны.

Предположительно в команды попадут Евгения Павлова (Буртасова) и Лариса Куклина, но эти спортсменки вряд ли высоко поднимутся в личных стартах. На них идёт ставка как на надёжных эстафетчиц.

Насколько это так, узнаем совсем скоро. Составы тренерский штаб огласит уже на следующей неделе, ведь Кубок мира стартует 27 ноября в Швеции. А к Олимпиаде в Пекине ещё многое может измениться.