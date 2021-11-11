Экс-лыжница Стина Нильссон отреагировала на итоги расследования по РПП в Норвегии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, отреагировала на результаты расследования, касающегося расстройства пищевого поведения (РПП). Опрос, проведённый среди 300 учеников старших классов в Норвегии, занимающихся лыжами и/или биатлоном, показал, что 29% девочек в возрасте от 16 до 19 лет имеют так называемое нарушение пищевого поведения. Это означает, что у них повышается риск развития РПП.
«Я рада, что этот вопрос подняли. Невозможно игнорировать тот факт, что эта проблема всегда существовала в видах спорта на выносливость. Я чувствую, что в биатлоне важнее иметь сильное тело. Думаю, что это здоровый подход. Подготовка в биатлоне совсем другая. Но это естественно, потому что лыжи и биатлон – два совершенно разных вида спорта, которые предъявляют разные требования к телу. Гандболист и футболист не будут тренироваться одинаково – то же относится и к нам. Я не делаю больше силовых упражнений, чем раньше, но стала последовательней и от этого чувствую себя сильнее», — приводит слова Нильссон Exressen.
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