Эмиль Иверсен отреагировал на итоги расследования по РПП, опубликовав фото с ватрушками

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен отреагировал на результаты расследования, касающегося расстройства пищевого поведения (РПП). Опрос, проведённый среди 300 учеников старших классов в Норвегии, занимающихся лыжами и/или биатлоном, показал, что 29% девочек в возрасте от 16 до 19 лет имеют так называемое нарушение пищевого поведения. Это означает, что у них повышается риск развития РПП.

Иверсен опубликовал в «Инстаграме» пост со своими рассуждениями на данную тему, прикрепив к нему фото с выпечкой.

Публикация доступна в «инстаграме» Эмиля Иверсена.

«Я сам слежу за тем, что ем, я много говорю об этом и ничего не скрываю. Честно говоря, я немного горжусь тем, как мне удаётся совмещать мои непринуждённые отношения с едой и профессиональную карьеру лыжника. Я не раз признавался, что для меня хорошая еда и сладости – отличная мотивация, веская причина, по которой я провожу огромное количество тренировок. Также не стоит забывать, что вкусная еда поддерживает энергетический уровень спортсменов. Спасибо моим родителям! Они научили меня питаться в первую очередь здоровой пищей. Если бы было по-другому, я просто каждую неделю ел бы мороженое, думаю, это бы не принесло мне результатов. Я веду к тому, что у всех разные мнения на этот счёт, и все вольны делать со своим телом то, что считают нужным. Слушайте свои тела, принимайте сигналы, которые они вам посылают и помните, вы достаточно хороши!» — написал Иверсен.