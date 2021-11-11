Татьяна Акимова не примет участия в контрольных стартах перед Кубком мира из-за гайморита

Российская биатлонистка Татьяна Акимова не сможет принять участия в контрольных стартах в Тюмени 15-16 ноября, по итогам которых будут сформированы составы команд на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
«К сожалению, я заболела и была вынуждена покинуть сбор в Тюмени. У меня гайморит, который не даёт возможности тренироваться.
Насморк у меня начался ещё на сборе в Питере, но я не придала этому особого значения. Однако на вкатке в Тюмени моё состояние стало хуже – снег и холод сделали своё дело. Видимо, после Санкт-Петербурга мне нужно было пропустить несколько тренировок, чтобы восстановиться, но теперь об этом уже поздно говорить.
В контрольных стартах я не смогу участвовать, так как до сих пор ещё не приступила к тренировкам. Получается, что сезон для меня начнётся на Кубке России, а шанс пробиться в сборную будет на «Ижевской винтовке», — приводит слова спортсменки пресс-служба Союза биатлонистов России.
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