Перевозчиков объяснил, почему лыжники сборной России были медленнее биатлонистов

Тренер сборной России Олег Перевозчиков поделился мыслями и результатах контрольной гонки своих подопечных с представителями сборной России по биатлону.
«Результатами гонки доволен. У нас в Алдане не было хороших лыж — так как мы оттуда собирались обратно в Европу, взяли с собой по минимуму вещей, чтобы не было перевеса. Могу ошибиться, но слышал, что биатлонисты откатывали лыжи и выбирали среди двух-трех пар. Им это было важно, потому что они из Алдана едут сразу на отбор в Ханты-Мансийск, весь инвентарь у них с собой.
Мы же просто взяли тренировочные лыжи, запарафинили их и побежали. Но, поймите меня правильно, я не оправдываюсь. Даже если бы мы показали такой же результат на боевых лыжах, я бы точно так же к нему отнёсся. Это всё ни о чем не говорит», — цитирует Перевозчикова «Спорт-Экспресс».
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