Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Победитель контрольного спринта Мухамедзянов: сразу на Кубок мира попасть не смогу

Победитель контрольного спринта Мухамедзянов: сразу на Кубок мира попасть не смогу
Комментарии

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал победу в контрольном спринте на 11 км на сборах в Ханты-Мансийске. На этих стартах отбирается шестой участник сборной России на первых этапах Кубка мира.

«Гонкой, в целом, доволен, получилось реализовать то, что я выполнял на тренировках. Функциональное состояние достаточно неплохое для первого старта, но чувствующего, что ещё есть резерв. Сегодня были достаточно тяжёлые погодные условия, на пристрелке ветер гулял в разные стороны. Но во время моей гонки был штиль и, думаю, благодаря этому я смог более-менее справиться со стрельбой.

Почему не поеду на первые этапы Кубка мира? Чтобы участвовать в гонках на Кубке мира, нужно иметь квалификационные очки, которые зарабатываются на этапах Кубка IBU. В прошлом году я не принимал участия в этих международных стартах, поэтому очков у меня нет. Даже если по критериям отбора я буду проходить на Кубок мира, то сразу попасть туда не смогу, сезон в любом случае начну на Кубке IBU.

Готовился ли к этому старту целенаправленно? Скажу за себя — мы не подводились к этим стартам. Как и написано в протоколе, это контрольные тренировки, хотя они и являются отборочными. Официально сезон ещё не начался, и у нас не было цели форсировать подготовку так, чтобы пик формы пришёлся на эти старты. Основные соревнования впереди», — сказал Мухамедзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Новость по теме
Мухамедзянов выиграл контрольный спринт на тренировке сборной России, Бабиков — седьмой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021