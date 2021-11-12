Победитель контрольного спринта Мухамедзянов: сразу на Кубок мира попасть не смогу

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал победу в контрольном спринте на 11 км на сборах в Ханты-Мансийске. На этих стартах отбирается шестой участник сборной России на первых этапах Кубка мира.
«Гонкой, в целом, доволен, получилось реализовать то, что я выполнял на тренировках. Функциональное состояние достаточно неплохое для первого старта, но чувствующего, что ещё есть резерв. Сегодня были достаточно тяжёлые погодные условия, на пристрелке ветер гулял в разные стороны. Но во время моей гонки был штиль и, думаю, благодаря этому я смог более-менее справиться со стрельбой.
Почему не поеду на первые этапы Кубка мира? Чтобы участвовать в гонках на Кубке мира, нужно иметь квалификационные очки, которые зарабатываются на этапах Кубка IBU. В прошлом году я не принимал участия в этих международных стартах, поэтому очков у меня нет. Даже если по критериям отбора я буду проходить на Кубок мира, то сразу попасть туда не смогу, сезон в любом случае начну на Кубке IBU.
Готовился ли к этому старту целенаправленно? Скажу за себя — мы не подводились к этим стартам. Как и написано в протоколе, это контрольные тренировки, хотя они и являются отборочными. Официально сезон ещё не начался, и у нас не было цели форсировать подготовку так, чтобы пик формы пришёлся на эти старты. Основные соревнования впереди», — сказал Мухамедзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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