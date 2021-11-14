Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Каминский высказался о включении Поварницына в состав сборной России на первые этапы КМ

Каминский высказался о включении Поварницына в состав сборной России на первые этапы КМ
Комментарии

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результаты отборочных стартов в Ханты-Мансийске.

Напомним, шестым участником основной сборной России, которая выступит на первом этапе Кубка мира, стал Александр Поварницын.

«Первоначально мы думали, что у Поварницына нет квалификации на Кубок мира, и планировали включить в состав Даниила Серохвостова, но в итоге Александру дали разрешение. Он был лучше в двух гонках, выступал с хорошей стрельбой, поэтому его и выбрали. В подготовительном сезоне он не очень хорошо проявлял себя, но это было одно, а сейчас на лыжах – совсем другое. Тот же Денис Таштимеров сейчас неудачно выступил. Даже при том, что у него не было лучших лыж, он не должен был проигрывать минуты.

Если Серохвостов будет сохранять свою высокую скорость и немножко добавит в стрельбе, то у него самые реальные шансы попасть на Кубок мира уже в ближайшее время. В выборе состава на Кубок IBU мы предпочли Кирилла Стрельцова Максиму Цветкову, потому что он был лучше ходом, а сегодня откровенно «застрелился». Будь у него не шесть, а пять промахов, он бы проходил в состав. Ну и мы знаем, что он способен стрелять даже на ноль», — приводит слова Каминского Metaratings.

«Был контроль, чтобы исключить манипуляции». Определён состав сборной России по биатлону «Был контроль, чтобы исключить манипуляции». Определён состав сборной России по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021