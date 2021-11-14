Каминский высказался о включении Поварницына в состав сборной России на первые этапы КМ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результаты отборочных стартов в Ханты-Мансийске.
Напомним, шестым участником основной сборной России, которая выступит на первом этапе Кубка мира, стал Александр Поварницын.
«Первоначально мы думали, что у Поварницына нет квалификации на Кубок мира, и планировали включить в состав Даниила Серохвостова, но в итоге Александру дали разрешение. Он был лучше в двух гонках, выступал с хорошей стрельбой, поэтому его и выбрали. В подготовительном сезоне он не очень хорошо проявлял себя, но это было одно, а сейчас на лыжах – совсем другое. Тот же Денис Таштимеров сейчас неудачно выступил. Даже при том, что у него не было лучших лыж, он не должен был проигрывать минуты.
Если Серохвостов будет сохранять свою высокую скорость и немножко добавит в стрельбе, то у него самые реальные шансы попасть на Кубок мира уже в ближайшее время. В выборе состава на Кубок IBU мы предпочли Кирилла Стрельцова Максиму Цветкову, потому что он был лучше ходом, а сегодня откровенно «застрелился». Будь у него не шесть, а пять промахов, он бы проходил в состав. Ну и мы знаем, что он способен стрелять даже на ноль», — приводит слова Каминского Metaratings.
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