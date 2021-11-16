«Мама замучилась переводить деньги Шашилову». Губерниев пошутил о попадании Резцовой на КМ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу состава женской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону.

«Куклина большая молодец, без неё сейчас нельзя представить сборную. В отборе Лариса была великолепна. Отдельно очень рад за Резцову. Думаю, что мама, Анфиса Анатольевна, замучилась постоянно переводить Шашилову деньги, это шутка, конечно. Если говорить серьёзно, Кристина может выиграть медаль на Олимпиаде.



Нигматуллина – участница основы, в неё все верят. Ульяна – кубковый боец. Есть вопросы по Казакевич, она была совсем не убедительна на отборах. Могу представить, что у неё есть кредит доверия, но в ключевых гонках она не может собраться. Два старта и катастрофа. Руки отморозить в зимнем виде спорта – где профессионализм? Это не игрушки ни фига.



Васнецова внесла коррективы и попала в команду, очень целеустремлённая спортсменка. Но мне кажется, что состав не окончательный. Где молодёжка? Гореева выглядит неубедительно, Шевченко нестабильна, мы не видим подготовленности к старту сезона. Но если не готовились и рассчитывали взять своё на IBU, я буду только рад», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.