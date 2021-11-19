Дмитрий Губерниев рассказал, что будет комментировать на Олимпиаде в Пекине

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, на каких трансляциях будет работать во время Олимпийских игр – 2022, которые пройдут в Пекине.

«Кстати, други мои, на играх в Пекине я радостно отработаю и биатлон, и лыжи!!! И церемонию открытия на канале Россия!!!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнований по биатлону и лыжным гонкам не будет только 9, 14 и 17 февраля. Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград, в лыжных гонках – 12.

В программу Игр-2022 вошли 7 новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.