Международный союз биатлонистов обнародовал суммы призовых на Кубке мира — 2021/2022

Пресс-служба IBU обнародовала суммы призовых на Кубке мира по биатлону в олимпийском сезоне – 2021/2022. Они делятся на 3 вида – индивидуальные гонки (спринт, гонка преследования, индивидуалка, масс-старт), эстафетные гонки (мужские, женские, смешанные) и сингл-миксты. Отметим, что в биатлоне у женщин и мужчин равные призовые.

Призовые за индивидуальные гонки

1 место – € 15 тыс.

2 место – € 12 тыс.

3 место – € 9 тыс.

4 место – € 7 тыс.

5 место – € 6 тыс.

6 место – € 5 тыс.

10 место – € 2,5 тыс.

Призовые за эстафетные гонки

1 место – € 24 тыс. (по € 6 тыс. на одного члена команды).

2 место – € 18 тыс. (по € 4,5 тыс. на одного члена команды).

3 место – € 14 тыс. (по € 3,5 тыс. на одного члена команды).

Призовые за сингл-миксты

1 место – € 12 тыс. (по € 6 тыс. на одного члена команды).

2 место – € 9 тыс. (по € 4,5 тыс. на одного члена команды).

3 место – € 7 тыс. (по € 3,5 тыс. на одного члена команды).