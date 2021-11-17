Обнулился. Почему в сборной России по биатлону пришлось делать экстренную замену

Разбираемся, в чём просчитались тренеры сборной и почему лучший биатлонист предсезонного отбора Поварницын не может выступить на Кубке мира.

Отбор в мужскую сборную России по биатлону перед Кубком мира – 2021/2022 можно было назвать чуть ли не идеально спокойным, особенно по сравнению с другими сезонами. Тренеры выбрали пять объективно сильных спортсменов, добавили к ним лучшего биатлониста по итогам отбора. Всё понятно и прозрачно. Казалось, что уже ничего не может пойти не так.

Но через день после объявления состава стало известно о замене. Лучший по итогам отбора Александр Поварницын был исключён из команды на Кубок мира. Выяснилось, что 27-летний биатлонист может поехать только на Кубок IBU. Вместо него поставили Даниила Серохвостова.

Что же случилось? Почему тренерам пришлось производить замену в экстренном порядке?

«Внутрикомандное дело, всё обговаривалось»

13 ноября завершились контрольные старты сборной России, лучшим в которых стал Александр Поварницын. В спринте и масс-старте удмуртский спортсмен занял вторые места. По итогам стартов стало ясно, что именно он займёт последнее свободное место в основе сборной.

Даниил Серохвостов, который показал третий результат, дважды финишировав третьим, должен был начать сезон на Кубке IBU. При этом в руководстве Союза биатлонистов России (СБР) не исключали, что будут подключать 22-летнего спортсмена к основе.

Сам Серохвостов в прямом эфире в инстаграме говорил, что шансов поехать на Кубок мира у него не было. «Это внутрикомандное дело, всё обговаривалось», – заявил биатлонист.

Решение было принято, а Поварницын счастливо собирался в Обертиллах, где тренируется сборная России. Но неожиданно в дело вмешался регламент Международного союза биатлонистов (IBU). Из-за него и сорвалось участие Александра в Кубке мира.

Фото: РИА Новости

«По какому-то из критериев я прохожу»

Накануне СБР сообщил, что в основе сборной была произведена вынужденная замена Поварницына на Серохвостова. Причина – уточнённые критерии допуска биатлонистов. IBU внёс итоговые изменения лишь 15 ноября, когда состав сборной России уже был сформирован.

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Для того чтобы выступить на Кубке мира, спортсмен должен иметь необходимое число квалификационных очков. Их у Поварницына не оказалось. Александр вроде бы знал об этом, но тренерский штаб заявил, что биатлонист всё-таки проходит отбор.

«Изначально я думал, что у меня очков нет. Однако я уже выступал на Кубке мира, и по какому-то из критериев я прохожу, как сказали тренеры. После двух стартов я был просто доволен проведёнными гонками и даже не думал, куда меня возьмут – на Кубок мира, на Кубок IBU. Держал в голове, что у меня нет очков – значит, поеду на IBU. И было достаточно неожиданно, когда сказали: «Давай, собирай вещи, едешь в Обертиллиах», – признавался Поварницын.

А теперь давайте разбираться, почему в Обертиллиах Поварницын всё-таки не поехал.

Поварницын обнулился

В биатлоне есть специальный показатель – квалификационные очки IBU. Он высчитывается по специальной формуле на основании лучших выступлений на международных стартах, и позволяет (или не позволяет) выступать на соревнованиях самого серьёзного уровня.

Очки IBU зависят не от занятого места, а от близости к лидеру по времени. С точки зрения этой метрики лучше быть 20-м на финише, но в пяти секундах от победителя, чем финишировать вторым, но в минуте позади (на той же дистанции и при идентичном выступлении чемпиона).

У тех, кто от победителей отстаёт не сильно, очки IBU небольшие. Чем больше отставание – тем больше показатель очков IBU и, следовательно, меньше шансов вписаться в нормативы.

Прежде чем переходить к критериям, стоит также оговорить понятие «триместра». В IBU сезон условно делят на три части, ориентируясь на этапы Кубка мира: с 1-го по 3-й, с 4-го по 6-й, а также с 7-го по 9-й. Каждая из этих частей считается соревновательным триместром.

Итак, главным условием возможности выступления на Кубке мира является показатель в 150 очков IBU или меньше на момент окончания предыдущего триместра. То есть спортсмен может стартовать в новом сезоне, если имеет нужный показатель на момент окончания прошлого. При этом важно заметить, что после пяти триместров набранные спортсменом очки сгорают.

Если основное условие не выполнено, то может быть выполнено одно из двух дополнительных.

Первое из них – выступление хотя бы в одной гонке (спринт или «индивидуалка») на Олимпиаде, чемпионате мира, Европы или Кубке IBU с показателем не выше 125 очков IBU. Причём результат должен быть показан по ходу текущего или предыдущего триместра.

Второе – финиш в первой половине протокола на последнем юниорском чемпионате мира.

Теперь прикладываем эти правила к экстренно заменённому Поварницыну.

Он весь прошлый сезон выступал на Кубке России, так что по дополнительным критериям он никак не проходит, а что до основного, то последние очки IBU он набирал на третьем этапе Кубка IBU сезона – 2019/2020 – ровно пять триместров назад. Получается, что всё сгорело как раз перед стартом сезона – 2021/2022. Вероятно, именно это правило и ввело тренеров в заблуждение. До очередного обновления рейтингов очки IBU у Александра были. А после – обнулились.

Регламент IBU предусматривает особые случаи, когда результаты спортсмена сохраняются дольше, чем на оговоренные в правилах сроки, даже если он не выступает. Речь идёт о различных форс-мажорах, а также беременности и родах. Подобные случаи рассматриваются специальной рабочей группой после обращения биатлониста. Но, очевидно, это не случай Поварницына.

«Поем пиццу с Халили»

В отличие от Поварницына, Серохвостов спокойно проходит по критериям, причём сразу по двум. Во-первых, весь прошлый сезон 22-летний спортсмен провёл на Кубке IBU. Спортсмен принял участие в шести личных гонках и имеет в активе 113 очков IBU – меньше, чем пороговые 125.

Во-вторых, Серохвостов выступал на чемпионате мира среди юниоров. Лучшим результатом биатлониста стало 18-е место в индивидуальной гонке. Очевидно, что это лучшая половина.

В итоге СБР срочно поставил Серохвостова вместо Поварницына, и Даниил неожиданно для себя оказался в числе участников Кубка мира. Хотя, как он пошутил, для него важнее не участие в турнире, а встреча с давним другом Каримом Халили, который попал в команду ещё в сентябре.

«По попаданию на Кубок мира особо нет никаких эмоций. Конечно, рад, что попал туда, но больше рад тому, что поем пиццу с Каримом Халили», – подытожил Серохвостов.

Так что никаких заговоров и тренерского подлога в ситуации с Поварницыным искать не надо. Всё по правилам. Хотя тренерам сборной России в будущем стоит быть внимательнее.