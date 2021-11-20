Эдуард Латыпов выиграл индивидуальную гонку на международных стартах в Обертиллиахе
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в индивидуальной гонке в рамках контрольных стартов сборной России в Обертиллиахе (Австрия). Латыпов допустил лишь один промах на четырёх огневых рубежах. Второй результат на финише у австрийца Симона Эдера, третьим стал ещё один австриец Феликс Ляйтнер.
Контрольные старты мужской сборной России. Обертиллиах, Австрия. Индивидуальная гонка. 15 км.
1. Эдуард Латыпов (Россия) – 29,39,7 секунды (0+0+0+1)
2. Симон Эдер (Австрия) – отставание + 30,12 (0+0+1+1)
3. Феликс Ляйтнер (Австрия) + 30.41,7 (1+0+0+2)
4. Владимир Илиев (Болгария) + 30.42,1 (0+1+1+1)
5. Лейф Нордгрен (США) + 30.55,6 (0+0+0+1).
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