Эдуард Латыпов выиграл индивидуальную гонку на международных стартах в Обертиллиахе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в индивидуальной гонке в рамках контрольных стартов сборной России в Обертиллиахе (Австрия). Латыпов допустил лишь один промах на четырёх огневых рубежах. Второй результат на финише у австрийца Симона Эдера, третьим стал ещё один австриец Феликс Ляйтнер.

Контрольные старты мужской сборной России. Обертиллиах, Австрия. Индивидуальная гонка. 15 км.

1. Эдуард Латыпов (Россия) – 29,39,7 секунды (0+0+0+1)

2. Симон Эдер (Австрия) – отставание + 30,12 (0+0+1+1)

3. Феликс Ляйтнер (Австрия) + 30.41,7 (1+0+0+2)

4. Владимир Илиев (Болгария) + 30.42,1 (0+1+1+1)

5. Лейф Нордгрен (США) + 30.55,6 (0+0+0+1).