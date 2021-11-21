Мартен Фуркад наградил победителей этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, французский биатлонист Мартен Фуркад принял участие в церемонии награждения победителей и призёров пятого этапа серии Гран-при, который прошёл в Гренобле (Франция). Фуркад присутствовал при награждении спортивных пар и мужчин.

Напомним, победу в соревнованиях спортивных пар одержали чемпионы Европы – 2020 россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. За свой прокат произвольной программы подопечные Тамары Москвиной получили лучшие оценки в сезоне — 139,79 балла. Второе место также заняли россияне — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, побившие личные рекорды как в произвольной программе – 132,13, так и по сумме двух выступлений – 205,15. Бронзовыми призёрами этапа Гран-при во Франции стали американцы Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрэйзьер (201,69).

У мужчин победителем стал японский фигурист Юма Кагияма, на второе место с четвёртого после первого дня соревнований поднялся ещё один японец Сун Сато. Третье место сохранил американец Джейсон Браун.