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Эмильен Жаклен признался, что достижения Мартена Фуркада пагубно влияют на его самооценку

Эмильен Жаклен признался, что достижения Мартена Фуркада пагубно влияют на его самооценку
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Трёхкратный чемпион мира, французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал, как достижения соотечественника Мартена Фуркада отражаются на его самооценке.

«В последние два года я стремительно прогрессировал, набрался опыта. Зима-2019/2020 получилась эмоционально нестабильно: два титула чемпиона мира, Малый хрустальный глобус, уход Мартена Фуркада из спорта.

Венсан (Виттоз, тренер сборной Франции. – Прим. «Чемпионата») считает, что наше поколение подходит ко всему серьёзно, мы усердно тренируемся. Забавно, потому что я почти всё время думал наоборот. Мы никогда не удовлетворены результатом и боимся потерпеть неудачу. Мы то поколение, которое редко остаётся довольным своими результатами и боится не достичь успеха. Это, в частности, объясняется тем, что мы – поколение после Мартена Фуркада, человека, который доминировал и выиграл всё. Если бы я занимался другим видом спорта, то был бы вполне доволен своим послужным списком. Но сейчас я говорю: «Все это неплохо, но по сравнению с Фуркадом – минимум». Это психологически утомляет, так как вы попадаете в ловушку», — приводит слова Жаклена Le Dauphine.

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