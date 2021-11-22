Эмильен Жаклен признался, что достижения Мартена Фуркада пагубно влияют на его самооценку

Трёхкратный чемпион мира, французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал, как достижения соотечественника Мартена Фуркада отражаются на его самооценке.
«В последние два года я стремительно прогрессировал, набрался опыта. Зима-2019/2020 получилась эмоционально нестабильно: два титула чемпиона мира, Малый хрустальный глобус, уход Мартена Фуркада из спорта.
Венсан (Виттоз, тренер сборной Франции. – Прим. «Чемпионата») считает, что наше поколение подходит ко всему серьёзно, мы усердно тренируемся. Забавно, потому что я почти всё время думал наоборот. Мы никогда не удовлетворены результатом и боимся потерпеть неудачу. Мы то поколение, которое редко остаётся довольным своими результатами и боится не достичь успеха. Это, в частности, объясняется тем, что мы – поколение после Мартена Фуркада, человека, который доминировал и выиграл всё. Если бы я занимался другим видом спорта, то был бы вполне доволен своим послужным списком. Но сейчас я говорю: «Все это неплохо, но по сравнению с Фуркадом – минимум». Это психологически утомляет, так как вы попадаете в ловушку», — приводит слова Жаклена Le Dauphine.
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