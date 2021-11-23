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Светлана Миронова отреагировала на слова Тириль Экхофф о высокомерном взгляде россиянок

Светлана Миронова отреагировала на слова Тириль Экхофф о высокомерном взгляде россиянок
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Биатлонистка сборной России Светлана Миронова прокомментировала слова представительницы Норвегии Тириль Экхофф. Ранее Экхофф заявила, что у россиянок, кроме Екатерины Юрловой-Перхт, чрезвычайно высокомерный взгляд, который её пугает.

«Я с ней соглашусь (смеётся). Абсолютно, да. Однако это не говорит о том, что мы злые. Мы просто не знаем так хорошо английский, чтобы общаться.

На самом деле я бы с удовольствием поговорила с иностранками. Тириль, Ингрид (Тандреволд. — Прим. «Чемпионата»), давайте общаться, я всегда открыта! Нет чувства уверенности, потому что не обладаешь навыками общения на другом языке. Хоть английский и улучшается, но, к сожалению, он не так хорош», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

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