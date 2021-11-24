Норвежские биатлонисты вылетели в Эстерсунд, где пройдёт первый этап Кубка мира

Основной состав мужской сборной Норвегии по биатлону отправился в Эстерсунд (Швеция), где с 27 по 28 ноября пройдёт первый этап Кубка мира.

Фотографиями из аэропорта и самолёта поделился олимпийский чемпион Тарьей Бё в своём «инстаграме».

Фото: https://instagram.com/tarjeiboe?utm_medium=copy_link

На фото: Т. Бё, Кристиансен и Легрейд.

В Эстерсунде Норвегию представят: действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё, его брат Тарьей, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Сиверт Гутторм Баккен и Филип Фьельд Андерсен (он имеет личную квоту, так как в прошлом сезоне стал обладателем Кубка IBU).

Фото: https://instagram.com/tarjeiboe?utm_medium=copy_link

Также Тарьей прокомментировал гардеробы брата Йоханнеса и Стурлы Легрейда, в шутку заявив, что первый будто отправился в Лондон, а второй — на Северный полюс.