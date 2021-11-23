Хелена Экхольм назвала основных фаворитов в борьбе за «Большой хрустальный глобус»

Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм поделилась предположениями насчёт того, кто может занять первые три строчки общего зачёта Кубка мира по итогам сезона-2021/2022.
«Каверзный вопрос! У мужчин: Йоханнес Бё, Себастиан Самуэльссон и Стурла Холм Легрейд. У женщин – Тириль Экхофф, Ханна Эберг и Лиза Тереза Хаузер. Также мне очень интересно будет наблюдать за тем, сколько спортсменов сделают шаг вперёд в этом сезоне. Надеюсь, некоторые молодые ребята окрепнут и поднимутся на более высокий уровень», — приводит слова Экхольм пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Напомним, в прошлом сезоне общий зачёт Кубка мира выиграли норвежцы: у женщин – Тириль Экхофф, у мужчин – Йоханнес Бё.
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