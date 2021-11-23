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Хелена Экхольм назвала основных фаворитов в борьбе за «Большой хрустальный глобус»

Хелена Экхольм назвала основных фаворитов в борьбе за «Большой хрустальный глобус»
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Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм поделилась предположениями насчёт того, кто может занять первые три строчки общего зачёта Кубка мира по итогам сезона-2021/2022.

«Каверзный вопрос! У мужчин: Йоханнес Бё, Себастиан Самуэльссон и Стурла Холм Легрейд. У женщин – Тириль Экхофф, Ханна Эберг и Лиза Тереза Хаузер. Также мне очень интересно будет наблюдать за тем, сколько спортсменов сделают шаг вперёд в этом сезоне. Надеюсь, некоторые молодые ребята окрепнут и поднимутся на более высокий уровень», — приводит слова Экхольм пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, в прошлом сезоне общий зачёт Кубка мира выиграли норвежцы: у женщин – Тириль Экхофф, у мужчин – Йоханнес Бё.

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