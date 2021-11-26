Виктория Сливко — о двух промахах в спринте: ковры обледенели, ноги разъезжались

Биатлонистка Виктория Сливко оценила выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Тюмени. Она заняла второе место. Победу одержала Маргарита Васильева.

«Стрельбой недовольна. Ходом всё хорошо. Не скажу, что отлично себя чувствовала на дистанции, но неплохо. Лучше, чем на отборах. Пульс разогнала и ощущаю себя увереннее. Два промаха? Ковры обледенели на рубеже и скользко стоять. Так и не нашла удобное положение, ноги разъезжались. Мы и отборочные гонки в мороз бежали. Нам вообще обычно везёт: на тренировках — тепло, на соревнованиях — холодно. Я привыкла, нормально. Я же сама не из тёплых краёв», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».

На контрольных стартах Сливко заняла 11-е место в спринтерской гонке и 7-е – в масс-старте и не вошла в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.